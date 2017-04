VIDEO. Le rappeur Sofiane bloque l'autoroute A3 pour tourner un clip

Une pause café sur l'autoroute : c'est ce que s'est accordé le rappeur Sofiane (souvent appelé Fianso) dans son dernier clip, publié vendredi 7 avril sur YouTube. On y voit le rappeur du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), star montante du rap français, bloquer la circulation de l'autoroute A3, au niveau de la sortie Blanc-Mesnil Aulnay. Un tournage effectué jeudi, à l'insu de la préfecture de police de Paris, explique Le Parisien.

"Nous n’avions pas donné d’autorisation", explique la préfecture, citée par le journal. Informée "d'une gêne jeudi en fin d’après-midi à la hauteur d’Aulnay", la police a tenté d'intervenir, mais le rappeur était reparti avant son arrivée.

1,4 millions de vues en une journée

Dans le clip, on voit clairement Sofiane et son équipe stopper bloquer le trafic en stationnant leurs voitures sur toute la largeur de la chaussée, avant d'installer une table sur la route et d'y boire un café. Une interruption qui n'a duré que quelques minutes, affirme Le Parisien. Les quatre minutes de la vidéo semblent effectivement avoir été filmés en une seule prise, et elle se termine sur le départ de ses auteurs.

Prendre Un Café Sur L'autoroute Ca N'a Pas De Prix RDV DEMAIN #TOKA #BANDITSALETÉ LE 12 MAI pic.twitter.com/OPrcQmo3bA — #JeSuisPasséChezSo (@Fianso) April 6, 2017

Le coup de communication a manifestement fonctionné. Samedi, au lendemain de sa publication, le clip a été vu 1,4 millions de fois sur YouTube. Mais il aurait pu coûter cher : l'entrave à la circulation est un délit passible de deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende.