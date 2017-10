VIDEO. Laura Smet sur l'état de santé de Johnny Hallyday : "Les résultats sont bons"

Invitée du journal de 20 heures, samedi 28 octobre, Laura Smet en a profité pour donner des nouvelles rassurantes sur son père, Johnny Hallyway, soigné pour un cancer du poumon depuis de longs mois. "Mon père se bat d'une manière incroyable et il a raison de se battre. Les résultats sont là et sont bons", a assuré l'actrice en promotion pour le film Carbone, réalisé par Olivier Marchal et en salles le 1er novembre.

Bientôt un film avec sa fille ?

Si elle n'en a pas dit davantage, Laura Smet a assuré être "extrêmement fière" du chanteur de 74 ans. A ses côtés, le réalisateur et ancien policier Olivier Marchal a même évoqué le projet d'un film avec le monstre de la chanson française et sa fille, qui s'est dit enchantée par l'idée. Une manière de couper court aux rumeurs faisant état d'une dégradation de l'état de santé du rockeur.