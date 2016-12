VIDEO. "Last Christmas", "Faith", "Wake Me Up"... L'icône pop George Michael est morte

Le monde de la musique une nouvelle fois endeuillé en 2016. Le chanteur britannique George Michael est mort, dimanche 25 décembre, à son domicile au Royaume-Uni, à l'âge de 53 ans, a annoncé son agent. Sa disparition est "inexpliquée mais pas suspecte", selon la police britannique.

Des succès en duo puis en solo

Membre emblématique du groupe pop Wham! dans les années 1980, formé avec son camarade d'école Andrew Ridgeley, George Michael est devenu célèbre avec des tubes comme Wake Me Up Before You Go-Go, Last Christmas ou Careless Whisper. Il avait ensuite poursuivi avec succès une carrière solo dès 1987, avec de nouveaux succès : Faith, Father Figure, One More Try, Praying For Time ainsi qu'un duo avec Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting For Me.