VIDEO. Il interrompt son concert pour dénoncer une agression sexuelle dans le public

C'est un geste aussi rare que fort. Témoin d'une agression sexuelle dans le public, le chanteur Sam Carter, du groupe de métal Architects, a mis son concert entre parenthèse pour dénoncer cet acte. La scène s'est déroulée vendredi 18 août au Lowlands Festival de Biddinghuizen (Pays-Bas) et a été immortalisée par les caméras de la radio public NPO 3FM.

'So, i've been going over in my f*cking mind about whether I should say something about what I saw during that last song....' @Architectsuk pic.twitter.com/zm5L4zlXpw