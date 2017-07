VIDEO. Céline Dion, la nouvelle reine du cool

Comment Céline Dion est-elle devenue cool, s'interrogeait début juin l'hebdomadaire canadien MacLean's (article en anglais). A presque 50 ans, la star québécoise s'est réinventée, passant du statut de chanteuse de variété mondialement connue mais un peu kitsch à celui d'icône populaire et stylée.

Cette métamorphose s'est opérée au cours de la dernière décennie, mais le moment-clé de cette transformation a été la mort, en janvier 2016, de son mari et manager, René Angélil, analyse le magazine canadien. Désormais, Céline Dion n'a plus de "boss" qui lui dicte sa ligne de conduite.

Nouveau look pour une nouvelle vie

De la tête aux pieds, Céline Dion a changé de look, pointe Madame Figaro. A la Fashion Week Haute Couture de Paris, début juillet, chacune de ses apparitions a été guettée par les photographes et les fashionistas ont été bluffées par son nouveau style, à la pointe de la mode. Sur scène aussi, la diva de presque 50 ans s'autorise à être sexy, n'hésitant pas à glisser son micro dans son décolleté plongeant et à le présenter à un fan du premier rang. Elle s'engage aussi politiquement et enregistre un message de soutien à la communauté LGBT à l'occasion de la Marche des fiertés de Montréal, en 2016.

Symbole de cette renaissance, elle a posé nue pour le très chic magazine Vogue. Côté musique, le succès ne se dément pas : son dernier album sorti en 2016 s'est déjà vendu à plus de 700 000 exemplaires et son public est au rendez-vous de sa tournée française, vingt ans après My heart will go on, tube planétaire accompagnant la romance naufragée du film Titanic.