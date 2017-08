VIDEO. Aux MTV Video Music Awards 2017, la politique prend le pas sur la musique

Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Pink... L'édition 2017 des MTV Video Music Awards a salué le talent de nombreux artistes. Mais la chaîne américaine ne s'est pas contentée de récompenser les meilleurs clips, dimanche 27 août, elle a également passé plusieurs messages engagés durant la cérémonie.

La séparation entre les prix féminins et les prix masculins a ainsi été supprimée. Hommes et femmes concouraient ensemble cette année pour remporter le titre unique de "meilleur clip de l'année", revenu finalement au rappeur Kendrick Lamar. La statuette remise aux vainqueurs a également changé de nom. "L'homme de la Lune" a été rebaptisé "la personne de la Lune". "Pourquoi est-ce que ce devrait être un homme ?, a expliqué le président de MTV au New York Times (en anglais). Ce pourrait être un homme, une femme, une personne transgenre ou une personne non-conformiste."

Charlottesville dans tous les esprits

La chaîne américaine a également créé un nouveau prix pour les clips engagés, sous le nom "meilleur combat contre le système". Il a été remis par la mère d’Heather Meyer, la militante antifasciste tuée par un suprémaciste blanc à Charlottesville (Etats-Unis). "Il y a seulement quinze jours, ma fille a été tuée alors qu’elle dénonçait le racisme, a déclaré Susan Bro, ovationée par le public. Je suis très émue de voir des gens à travers le monde entier être inspirés par son courage."

Paris Jackson a également évoqué le drame survenu dans cette petite ville de Virginie. Sans le nommer, la fille de Michael Jackson a répondu à Donald Trump, qui avait renvoyé dos à dos les militants antifascistes et les suprémacistes blancs après le drame. "Nous devons montrer à ces abrutis de nazis suprémacistes blancs, à Charlottesville et dans tout le pays, qu’en tant que nation qui a 'liberté' dans sa devise, nous n’avons aucune tolérance pour leur violence, leur haine et leurs discriminations, a martelé la jeune actrice. Nous devons résister."