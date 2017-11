VIDEO. "Il a un sacré courage", confie Michel Sardou à propos de Johnny Hallyday atteint d'un cancer

"J’aimerais dire plus qu’un mot. Je trouve qu’il a un sacré courage tout de même, un vrai courage", affirme Michel Sardou en pensant à son ami Johnny Hallyday qui se bat en ce moment contre le cancer.

"Il a été jusqu’au bout de la tournée des Vieilles Canailles. Et il n’était pas très bien. Non pas sur scène, mais intérieurement", précise-t-il sur le plateau du magazine "20h30 le dimanche" (Facebook, Twitter, #19hLD).

"Il se bat, quoi !"

"Là, j’apprends qu’il manque de souffle… et il sort [de l’hôpital, NDLR]. Il se bat, quoi ! Et ça ne m’étonne pas de lui, ça. Ça ne m’étonne pas de lui", confie, ému et le visage grave, le chanteur actuellement en tournée, sa dernière.

Johnny Hallyday lutte depuis plusieurs mois contre un cancer des poumons. Hospitalisé quelques jours à Paris en début de semaine dernière pour détresse respiratoire, il est rentré chez lui le samedi 18 novembre.