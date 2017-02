VIDEO. "On se doit de demander la justice pour Théo et Adama" : le discours engagé d'Imany aux Victoires de la musique

"Etre artiste est un privilège qui vient avec des responsabilités." En lice pour le prix de l'artiste féminine de l'année, la chanteuse Imany a profité de sa performance sur la scène des Victoires de la musique, vendredi 10 février, au Zénith de Paris, pour prononcer un discours engagé.

"Demander des comptes à nos élites"

"On se doit d'être les voix de ceux et celles qui n'en ont pas, a-t-elle lancé. On se doit de ne pas prendre la démocratie pour acquise, on se doit de demander des comptes à nos élites, on se doit de demander des comptes à la police, on se doit de demander la justice, on se doit de demander la justice pour Théo, la justice pour Adama, la justice pour tous ceux dont on ne parlera pas, la justice pour vous et moi."

Plus tôt dans la soirée, lors de la remise de la Victoire du meilleur clip à Jain, le producteur Olivier Bassuet avait, lui aussi, pris la parole pour adresser son soutien à Théo, le jeune homme violemment arrêté à Aulnay-sous-Bois.