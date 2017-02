Jain, Renaud, Vianney... Découvrez le palmarès des Victoires de la musique 2017

Une trentaine d'artistes en lice, mais seulement douze prix à remettre. Les Victoires de la musique se sont déroulées, vendredi 10 février, au Zénith de Paris. Hormis pour la Victoire de la chanson originale, décernée par le public, le palmarès a été établi d'après les votes de 600 professionnels représentant la filière musicale. Découvrez les lauréats.

>> Revivez la cérémonie des Victoires de la musique 2017

Chanson originale : Vianney

Sacré artiste masculin de l'année en 2016, le chanteur de 25 ans confirme son statut en remportant la Victoire de la chanson originale grâce à son titre "Je m'en vais".

Artiste féminine : Jain

Ces derniers mois, impossible de passer à côté de la Toulousaine de 25 ans, avec son album Zanaka, double disque de platine (200 000 ventes), et une tournée à travers la France.

Artiste masculin : Renaud

C'est la deuxième fois que Renaud obtient cette récompense, après 2003. En concert à Nantes vendredi soir, le chanteur de 64 ans n'a pas pu soulever sa Victoire à Paris. Mais il avait tout prévu, avec l'enregistrement d'un message et d'une reprise de "Dès que le vent soufflera".

Voir la vidéo

Album révélation : Radio Elvis

"Maintenant, on a envie d'aller chercher les gens." Au moment de la sortie de leur album Les Conquêtes au printemps dernier, les trois jeunes membres de Radio Elvis faisaient part de leurs ambitions. Cette Victoire devrait leur faciliter la tâche.

Album de chansons : Benjamin Biolay

Quinze ans après sa première Victoire, Benjamin Biolay complète sa collection. Déjà auréolé par le passé dans les catégories "album découverte", "album de l'année" et "interprète masculin", le voici à nouveau sacré grâce aux textes de son album Palermo Hollywood.

Album rock : Louise Attaque

Retour gagnant pour Gaëtan Roussel et les siens, après une dizaine d'années d'absence. Louise Attaque remporte la quatrième Victoire de son histoire, pour son album Anomalie.

Voir la vidéo

Album de musiques électroniques : Kungs

Ce jeune DJ de 20 ans est recompensé pour son album Layers, où figurent notamment les pépites "This Girl", "Don't You Know" et "I Feel So Bad". Une ascension fulgurante pour Valentin Brunel, qui s'est fait remarquer, à peine majeur, en publiant des remixes sur Soundcloud.

Voir la vidéo

Album de musiques urbaines : Jul

Une autre nouvelle tête récompensée : le rappeur marseillais est récompensé pour son premier album studio, My world. Une victoire fêtée, forcément, en formant les lettres J, U et L avec son célèbre geste des deux mains.

Album de musiques du monde : Calypso Rose

La belle histoire de la reine du calypso se poursuit : à 76 ans, Calypso Rose est recompensée pour son album Far From Home, sorti l'an dernier. La native de Trinidad et Tobago en a profité pour réchauffer la salle, lui faisant oublier l'hiver parisien.

Concert : Ibrahim Maalouf

Trois ans après une Victoire de l'album de musiques du monde, le trompettiste et pianiste franco-libanais est récompensé pour sa tournée "Red & Black Light", du nom de son dernier album. "Si demain matin, des enfants se réveillent en se disant 'J'ai trop envie de faire du violoncelle, de la flûte traversière, de la trompette, de l'alto ou de la contrebasse', ce sera cela la vraie Victoire", a-t-il déclaré sur scène.

Révélation scène : L.E.J.

"Cette Victoire, c'est un tremplin." Après une centaine de concerts au cours de l'année écoulée, Lucie, Elisa et Juliette, révélées sur YouTube à l'été 2015, remportent le premier prix important de leur jeune carrière.

Clip : Jain

La récompense a été attribuée, en tout début de soirée, à Jain, pour sa vidéo de "Makeba", réalisée par Greg & Lio. Lors de la remise du prix, le producteur Olivier Bassuet a pris la parole pour adresser son soutien à Théo, le jeune homme violemment arrêté à Aulnay-sous-Bois.