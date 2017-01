32e Victoires de la musique : la liste des nominés est connue !

Les nominations pour les 32e Victoires de la musique sont connues. Il y a douze catégories, dont les artistes masculins : Benjamin Biolay, Vincent Delerm et Renaud sont en lice. Imany, Jain et Véronique Sanson sont en compétition catégorie artistes féminines.

L'album révélation est aussi attendu. Dans cette catégorie s'affrontent, Au cœur de moi, d'Amir, Claudio Capeo, de Claudio Capeo et Les conquêtes, de Radio Elvis. La cérémonie aura lieu en février prochain sur France 2. Elle sera présentée par Bruno Guillon et Thomas Thouroude. Le vote est ouvert à partir de mardi 10 janvier, jusqu'au 10 février, sur Internet.



Voici la liste complète des nominés :

Artiste masculin

- Benjamin Biolay

- Vincent Delerm

- Renaud

Artiste féminine

- Imany

- Jain

- Véronique Sanson

Album révélation

- Au cœur de moi, Amir

- Claudio Capeo, Claudio Capeo

- Les conquêtes, Radio Elvis

Révélation scène



- Brocken back, Junzi-Arts

- L.E.J, Live Nation

- Minuit, Cordia

Album de chansons

- &, Julien Dore

- L’attrape-rêves, Christophe Maé

- Palermo Hollywood, Benjamin Biolay

Album rock

- Anomalie, Louise Attaque

- Mystère, La Femme

- Sebolavy, Mickey 3D

Album de musiques urbaines

- Hera, Georgio

- My world, Jul

- Sur le fil du rasoir, Kool Shen

Album de musiques du monde

- Far from home, Calypso Rose

- Musique de France, Acid Arab

- Ne so, Rokia Traore

Album de musiques électroniques ou dance

- Electronica 2 : the heart of noise, Jean-Michel Jarre

- Layers, Kungs

- Woman, Justice

Chanson originale

- A kele nta, MHD - Auteurs/Compositeurs : Mohamed Sylla, Dany Synthe, DSK On The Beat

- Et je l’appelle encore, Véronique Sanson - Auteur : Véronique Sanson - Compositeur : Medi Benjelloun

- J’ai cherché, AMIR - Auteur : A. Haddad - Compositeurs : N. Khaled, J. Errami

- Je m’en vais, VIANNEY - Auteur/Compositeur : Vianney Bureau

Concert ou spectacle musical

- Jain - Zanaka tour - Production : Auguri Productions/Zanaka

- Ibrahim Maalouf - Red and black light - Production : Anteprima

- Nekfeu - Production : Live Nation

Clip

- Coward, Yael Naim - Réalisateurs : Paul Van Haver (Stromae), Luc JR Tam, Martin Scali

- Makeba, Jain - Réalisateurs : Greg & Lio

- The missing, Cassius - Réalisateurs : Iconoclast, We are from L.A.