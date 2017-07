"See You Again" détrône "Gangnam Style" et devient la vidéo la plus vue de l'histoire de YouTube

PSY n'est plus le roi de YouTube. Le clip de See You Again, du rappeur Wiz Khalifa accompagné du chanteur Charlie Puth, est devenu lundi 10 juillet la vidéo la plus vue de l'histoire de YouTube, en dépassant Gangnam Style.

La chanson, tirée de la bande-originale du film Fast and Furious 7 sorti en avril 2015, comptait peu avant minuit 2 894 111 330 vues, contre 2 894 049 226 pour le clip du chanteur sud-coréen. On y voit des nombreuses images de l'acteur Paul Walker, mort accidentellement avant la fin du tournage.

"Despacito" va bientôt lui piquer la vedette

Chanteur attitré de Fast and Furious, Wiz Khalifa ferait tout de même bien de regarder dans le rétroviseur, car il risque de ne pas rester bien longtemps roi de YouTube. Son clip, sorti il y a plus de deux ans, n'est en effet visionné "que" 3 millions de fois par jour.

Despacito, du chanteur porto-ricain Luis Fonsi, risque bien de lui voler la vedette dans les prochains jours. Sorti mi-janvier 2017, le clip est visionné près de 25 millions de fois par jour, et frôle déjà les 2,5 milliards de vues sur YouTube.