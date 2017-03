Santé de Johnny Hallyday : "Mon père va bien", dit David Hallyday sur franceinfo

"J'ai des nouvelles régulièrement. Il va très bien." Au micro de Philippe Vandel sur franceinfo, David Hallyday a répondu aux questions sur l'état de santé de son père, Johnny Hallyday. Le chanteur de 73 ans a officialisé le 8 mars qu'il suivait un traitement à Los Angeles pour des cellules cancéreuses.

"Ça fait chaud au cœur de voir tant de gens qui me posent des questions, a poursuivi David Hallyday. Pour ceux qui s'interrogent, mon père suit son traitement. Tout est nickel." Le fils de Johnny Hallyday n'a pas donné plus d'informations, préférant souligner que ce n'était pas son "devoir" de le faire. "Ce n'est pas à moi de rassurer les gens. C'est à mon père de donner les informations sur son état de santé. Ce serait très impudique et je ne le ferai pas" a-t-il ajouté.