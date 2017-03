Santé de Johnny Hallyday : le pirate présumé du compte Facebook de Laura Smet interpellé

L'homme soupçonné d'avoir piraté le compte Facebook de Laura Smet et d'y avoir diffusé un message alarmiste sur l'état de santé de Johnny Hallyday, père de l'actrice, a été interpellé vendredi 10 mars, selon une information confirmée de source judiciaire à franceinfo.

Lundi 6 mars, il avait posté plusieurs lignes sur le compte de Laura Smet. Il était écrit que le chanteur souffrait d'un cancer des poumons, dont les métastases avaient atteint le foie, l'estomac et le pancréas. "Il est donc condamné", pouvait-on lire. L'avocat de Laura Smet avait déposé plainte dès le lendemain.

"Cellules cancéreuses"

Mercredi 8 mars, Johnny Halliday, qui vit à Los Angeles, a annoncé officiellement, via Facebook et Twitter, être traité pour des "cellules cancéreuses" et affirmé que ses jours n'étaient "pas en danger".