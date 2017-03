Santé de Johnny Hallyday : l'homme suspecté d'avoir piraté la page Facebook de Laura Smet mis en examen

L'homme suspecté d'avoir piraté la page Facebook de Laura Smet, où avaient figuré des informations alarmantes sur la santé de son père Johnny Hallyday, a été mis en examen et placé en détention provisoire, vendredi 10 mars. Interpellé mercredi 8 à Paris par la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), cet homme de 35 ans a déjà été condamné par la justice pour des faits similaires. "Il n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà piraté plusieurs comptes Facebook de personnalités", a relevé une source proche de l'enquête à l'AFP.

L'homme a été placé en détention provisoire

Le suspect a été mis en examen pour accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et modification frauduleuse de données, en état de récidive légale. Il a aussi été mis en examen pour usurpation d'identité numérique en vue de troubler la tranquillité d'autrui ou de porter atteinte à la considération ou à l'honneur, et divulgation des correspondances émises, transmises, ou reçues par voie électronique. Il a ensuite été placé en détention provisoire, comme l'avait requis le parquet de Paris, qui a ouvert l'information judiciaire.