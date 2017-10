"Sa ne matteint pas lol" : le rappeur Jul répond aux moqueries sur son orthographe

Le rappeur Jul a été moqué après la publication d'un message d'excuses alors qu'il avait été contrôlé à 160 km/h en compagnie d'un passager armé. En cause : les multiples fautes d'orthographe qui émaillaient son post Facebook. Le musicien a réagi à ces moqueries, mercredi 25 octobre, sur le même réseau social. "Ils peuvent parlez jusqu'a demain sur moi ou mon orthographe ... sa ne matteint pas lol tant kia ma team derriere moi", écrit-il.

"Je suis parti de rien sans savoir ecrire bien et c pas ce ki ma empecher decrire des tubes !!!, poursuit Jul. Faites ce que jai fait en 4 ans et on en reparlera." Il fait plusieurs clins d'œil à sa "team" : "Surtt ma team ne vous laissez pas avoir par ces gens la qui essaie de menfoncer quand je fait une erreur ou quoi ne croiyait pas qui matteigne svp !"

Bref, Jul compte bien rester sur la même ligne : "Moi jusqua mtn jai fait mon travaille et je vais continuer a le faire comme je lai tjr fait et rien ne va changer vous inquietez pas..."