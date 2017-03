"Rêvolution" : IAM, l'espoir émerge (toujours) du noir

Il suffit donc parfois d'un accent circonflexe pour faire d'une révolution un espoir. Pour IAM, de la contraction des mots "rêve" et "évolution" résulte un combat. Presque trente ans après leurs débuts, le clan des cinq - Akhenaton, Kheops, Imhotep, Kephren et Shurik'n - ne baissent toujours pas la garde.

Dans ce huitième album sorti vendredi 3 mars, IAM ne fait toujours pas de quartiers. Inégale, violente, extrême, menteuse, la société qu'ils dénoncent n'a toujours pas changé.

Nous vivons une époque dans laquelle le rêve est honteux Akhenaton, IAM

Nous vivons une époque dans laquelle le rêve est honteux Akhenaton, IAM

Marseille au cœur, le rap au corps, IAM est au Panthéon depuis des années. Mais pas au point de se reposer sur de quelconques acquis de réputation. Akhenaton et Shurik'n, verbe enflammé, l'affirment encore : "Il est important qu'IAM n'apparaisse pas comme un groupe mort". Pour eux, l'important reste de créer, d'évoluer, de sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier. Peut-être même que leur message prend plus de poids à l'approche de certaines échéances électorales.

On pourrait les croire focalisés sur les vingt ans de leur chef d'œuvre, L'École du Micro d'Argent, un anniversaire au centre d'une grande tournée automnale, avec notamment deux dates à l'AccorHotels Arena les 24 et 25 novembre. Mais non, pour IAM, c'est le présent qu'il faut toujours enrichir.

Engagement et des espoirs sur le nouvel album d'IAM retour au direct00:00-00:00 audiovidéo

IAM, Rêvolution (Def Jam). Album disponible.