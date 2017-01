Paul McCartney s'attaque à Sony pour récupérer les droits de chansons des Beatles

Paul McCartney se lance dans un bras de fer. Le Beatles a déposé plainte New York, mercredi 18 janvier, contre la société d'édition musicale Sony ATV Music Publishing pour s'assurer les droits sur certaines chansons des Beatles.

Selon la loi américaine sur la protection des droits d'auteurs ("Copyright Act") de 1976, les artistes peuvent prétendre à la récupération des droits de leurs œuvres 35 ans après l'année de leur première édition, ou jusqu'à 56 ans pour des œuvres datant d'avant 1978. Et justement, en 2018, cela fera exactement 56 ans que les Beatles ont publié leur premier single, Love me do.

Selon la plainte, le chanteur britannique a demandé à Sony ATV Music Publishing de reconnaître sa volonté de récupérer les droits sur des chansons qu'il a composées à l'époque avec John Lennon, mais "les accusés ont refusé de fournir une telle confirmation".

Une affaire similaire a opposé en décembre le groupe de pop anglais Duran Duran à sa société d'édition, détenue par Sony ATV Music Publishing, devant la justice britannique. Duran Duran voulait récupérer les droits de certains de ses anciens tubes comme Rio ou A view to a kill, chanson du générique du James Bond Dangereusement vôtre, mais les juges ont estimé que la loi américaine ne s'appliquait pas en Grande-Bretagne.