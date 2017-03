Paul McCartney prépare un nouvel album avec le producteur d'Adele

Paul McCartney est (bientôt) de retour. Lors d'une interview à la radio BBC (en anglais) samedi 25 mars, l'ancien Beatle a révélé qu'il travaillait sur un nouvel album avec Greg Kurstin, le producteur qui a aidé la chanteuse britannique Adele à sortir son hit mondial Hello. Un projet déjà bien amorcé, puisque le bassiste britannique a dit être "au milieu" de ce nouvel album, son premier depuis 2013.

"Ma seule inquiétude c'est que les gens vont se dire: 'Oh, Paul McCartney va chanter le thème du mois'", a expliqué Paul McCartney dans cette interview. Le chanteur n'a pas précisé quand devait sortir ce nouvel album.

Il rend hommage à Chuck Berry

A 74 ans, l'artiste a aussi dit ne pas se soucier de l'image qu'il laissera, après les décès ces derniers mois de légendes comme David Bowie ou Prince. Mais il a raconté que son ancien compère des Beatles, John Lennon, assassiné devant chez lui à New York en 1980, lui avait un jour posé une question sur ce sujet.

"C'était marrant parce qu'on n'aurait jamais imaginé que John aurait la moindre inquiétude à ce propos. Mais c'est quelque chose qui inquiète les gens : vous vous demandez ce que les autres diront. Garderont-ils les commentaires négatifs ? Ou les plus flatteurs ? (...) Heureusement ça n'aura pas d'importance parce que je ne serai plus là", a-t-il expliqué.

Paul McCartney a aussi rendu hommage à Chuck Berry, pionnier du rock and roll, disparu il y a une dizaine de jours. "On a beaucoup copié son style à la guitare, il a eu une énorme influence", a souligné le chanteur. "Ses paroles pour moi sont comme de la poésie américaine. Elles capturent cet esprit lycée, le rock and roll, les voitures..."