Musique : "Everything Now", nouvel album et nouveau coup pour Arcade Fire

Entre une sortie surprise ou très organisée, le groupe Arcade Fire a choisi très vite, dès le début du mois de juin dernier, de mettre l'accent sur une promotion très intense. Ainsi, Everything Now, son nouvel album, est devenue une pseudo-entreprise, s’affichant sur des tee-shirts, boîtes de céréales ou de préservatifs. Le nouvel opus du groupe canadien sort dans les bacs vendredi 28 juillet et a pris le risque ces dernières semaines d'une campagne de promotion intense et virale, sur tous les réseaux. Le résultat est contrasté par rapport à l'attente suscitée par les musiciens.

Le premier album enregistré hors du Canada

L'abum est moins novateur et excitant que certains des précédents, beaucoup plus pop et global. "Chaque album a une histoire différente mais on amène avec nous tout ce qu'on a pu faire avant. Après, on tente toujours d'essayer de nouvelles choses", justifie Tom Kingsbury, l'un des multi-instrumentalistes de la bande de Montréal. Pour la première fois, les sept membres d'Arcade Fire ont enregistré hors du Canada, à la Nouvelle-Orléans et à Paris. "D’habitude, on enregistrait puis on rentrait le soir pour faire notre vie. Cette fois-ci, on était plus concentrés, on était ensemble et on était là pour une chose : enregistrer", explique Tim Kingsbury.

À la production, quelques noms font saliver, dont Thomas Bangalter de Daft Punk ou encore Steve Mackey, ancien bassiste de Pulp. Arcade Fire attire et cartonne. Rien à voir avec les débuts, il y a presque quinze ans. "Plus jeune, il y a cette liberté qui tient au fait que vous êtes moins conscient de comment faire les choses", raconte Richard Reed Parry. "Ça, vous ne pourrez jamais le récupérer parce que plus vous en savez, moins libre vous êtes. Il n'y a plus cette possibilité d'être naïf, de jouer quelque chose et dire : 'C'est bon, ça suffit, pas la peine d'en rajouter'."

C’est important, dans l’esprit, de se rapprocher de la naïveté des débuts, mais c’est impossible avec 15 ans de plus : vous ne faites plus les choses pour la première fois Richard Reed Parry, d'Arcade Fire à franceinfo

Sur Everything Now, la musique pop, le plus souvent dansante, se trouve en confrontation avec des textes sombres et pessimistes sur l’avenir de l’Humanité. La réponse est là : oui, cela valait bien le coup d’attendre. Sur le fond et sur la forme, c'est aussi ce qui rend Arcade Fire passionnant depuis désormais cinq albums.