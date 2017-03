Les Beatles, sous toutes leurs formes, cherchent acquéreurs à Drouot

Plus de cinquante ans d'amour, de passion, de folie, appelez ça comme vous voudrez : la collection de Jacques Volcouve, c'est absolument toute sa vie. Les Beatles ont peu à peu envahi ses années, ses pensées, puis sa maison. En attendant la vente aux enchères qui se tient à Drouot, à Paris, samedi 18 mars, une partie des milliers d'objets liés aux Fab Four - vinyles, affiches, photos, dédicaces, objets promotionnels, gadgets, etc - est exposée sous les vitrines de Drouot, à commencer par ces pochettes alternatives pour l'album Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, avec la tête du Mahatma Gandhi, retirée à l'époque du disque officiel par crainte de braquer les acheteurs indiens.

L'une des pièces les plus chères de la vente, estimée à 10.000-15.000 euros (Drouot)

Il y a aussi des tirages originaux de la célèbre pochette d'Abbey Road, issus de la séance dirigée par le photographe Ian McMillan mais non retenus, ou encore des lettres manuscrites écrites par George Harrison ou Ringo Starr pour remercier Jacques Volcouve de son travail, avec la création du Club des 4 de Liverpool, un fan club français. Des disques par centaines, des affiches, des photos, certaines estimées à plusieurs milliers d'euros... Mais dans la collection de Jacques Volcouve, il y a aussi des objets plus incongrus : une bouteille de savon, des draps, un oreiller, des poupées, des dés à coudre...

Acheter, chiner, fureter, débusquer, collectionner et finalement entasser : que vaut une collection cantonnée à des garde-meubles ? C'est bien pour cela que le temps était venu de la disperser.

Vouloir tout avoir sur les Beatles, c'est comme essayer de remplir le tonneau des Danaïdes Jacques Volcouve

Les Beatles, objet de fascination presque cinquante ans après leur séparation. Objets de nombreux hommages, comme celui du groupe We Love You Paul, venu enflammer Drouot cette semaine. Avec un porte-feuille bien garni, ce sont des morceaux de vie, une bonne part de nostalgie, que les heureux acheteurs auront en main. "Je suis un passionné, je suis un amoureux. Je ne suis certainement pas un fanatique", conclut Jacques Volcouve.

