Chuck Berry, légende et pionnier du rock and roll, est mort à l'âge de 90 ans

Le guitariste et chanteur américain Chuck Berry, l'un des pères fondateurs du rock and roll, est décédé samedi 18 mars à l'âge de 90 ans, a annoncé la police du comté de Saint Charles, dans le Missouri (Etats-Unis). Charles Edward Anderson Berry Sr a été trouvé inanimé par les secouristes et son décès a été prononcé à 13h26 locales, a précisé la police sur son compte Facebook. Chuck Berry laisse une œuvre immense, de Maybellene à Roll Over Beethoven ou Johnny B.Goode, qui a influencé plusieurs générations de musiciens.

Considéré comme un des créateurs du rock'n roll, Chuck Berry a participé au façonnage de la culture populaire des années 1950 et du futur de la musique en alliant Rhythm&Blues, guitare country et un sens du spectacle unique sur scène.

Le héros d'une jeunesse fascinée par le rock

Son succès Johnny B. Goode de 1958 reste à ce jour un des titres les plus emblématiques de la musique populaire et a même été sélectionné pour figurer parmi les chansons envoyées en 1977 dans la sonde spatiale Voyager à destination d'éventuels extraterrestres.

Chuck Berry was rock's greatest practitioner, guitarist, and the greatest pure rock 'n' roll writer who ever lived. — Bruce Springsteen (@springsteen) 18 mars 2017

Sans #ChuckBerry

ni eux, ni eux, ni grand monde, en fait... pic.twitter.com/hqJiSGAqfr — Thierry Dugeon (@ThierryDugeon) 18 mars 2017

Il était le rock and roll. Chuck Berry est mort à l’âge de 90 ans https://t.co/B5WvrhzCjG pic.twitter.com/slgatOMHTY — les inrocks (@lesinrocks) 18 mars 2017

Surnommé "Crazy legs", pour son jeu de jambes sans égal, Chuck Berry voit sa carrière décoller en 1955 avec Maybellene et devient rapidement le héros d'une jeunesse fascinée par le rock. Sa carrière est ensuite freinée par une condamnation en 1961 et un séjour de deux ans en prison pour une affaire de mœurs. A sa sortie, il traverse une période difficile, tandis que ses standards commencent à être repris par des groupes européens comme les Beatles ou les Rolling Stones.

Chuck Berry ne renoue avec le succès qu'au début des années 70, mais défraie occasionnellement la chronique par ses démêlés avec la justice. Il se retire ensuite peu à peu, continuant cependant à donner des concerts, de plus en plus espacés. Le jour de son 90e anniversaire, le 18 octobre 2016, il avait créé la surprise en annonçant la sortie d'un nouvel album, son premier depuis près de 40 ans. Sobrement intitulé Chuck, l'album a été enregistré dans des studios près de Saint-Louis et devait sortir dans le courant de cette année.