Le discours inspirant de Pink à sa fille lors des MTV Video Music Awards 2017

Pink a préféré raconter une conversation qu'elle a eu avec sa fille Willow Sage Hart, 6 ans, plutôt que de s'adonner aux remerciements habituels, lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards 2017, dimanche 27 août.

La chanteuse américaine explique qu'un matin, alors qu'elle conduisait sa fille à l'école, cette dernière lui a dit : "Je suis la plus moche de toutes les filles que je connais". Willow Sage Hart avoue à sa mère qu'elle trouve qu'elle ressemble trop à un garçon.

Les mots rassurants de Pink à sa fille : "Tu es magnifique, et je t'aime"

Pour rassurer sa fille, la chanteuse lui raconte : "Quand les gens veulent se moquer de moi, c’est ce qu’ils utilisent. Ils disent que je ressemble à un garçon, que je suis trop masculine, j’ai trop d’opinions, mon corps est trop musclé."

Malgré cela, la chanteuse ne compte changer ni son apparence, ni son comportement. : "Est-ce que tu me vois laisser pousser mes cheveux ?", "Est-ce que tu me vois modifier mon corps ?", "Est-ce que tu me vois changer la façon dont je me présente au monde ?" a-t-elle demandé à Willow Sage. Avant de conclure : "Toi, ma chérie, tu es magnifique et je t’aime."

Un discours inspirant

À travers ce discours, Pink veut mettre en avant les valeurs qu'elle souhaite inculquer à sa fille : "On ne change pas. Nous prenons le caillou dans la coquille et faisons une perle. Et on aide les autres à changer."