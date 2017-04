La série "Friends" bientôt adaptée en comédie musicale à Broadway

Ce sera sans doute l'occasion de reprendre en chœur le célèbre tube de Phoebe Buffay, Smelly Cat. Treize ans après leurs adieux à la télé, les six héros de la série Friends vont bientôt faire leur retour... en chansons ! Selon Entertainment Weekly (en anglais), la série va en effet être adaptée en comédie musicale. Le spectacle devrait débuter dès l'automne, à New York, précise le site dans un article publié mercredi 12 avril.

Cette production Off-Boadway sera écrite par Bob et Tobly McSmith, deux auteurs spécialisés en adaptation de séries. Il s'agira d'une "parodie non-officielle" de la série culte. On ignore pour le moment qui jouera les rôles des six principaux personnages de la série. Mais les acteurs originaux ne devraient pas faire partie du casting.

Un hommage aux épisodes les plus marquants

La comédie musicale rendra toutefois hommage aux épisodes les plus marquants de la série, comme le laisse supposer la liste des chansons originales. Parmi les titres qui seront joués, on trouve ainsi The Only Coffee Shop in New York City, ou encore Oh. My. God. It's Janice ! et The Ballad of Fat Monica. Les tickets seront disponibles en juin. Les premières représentations auront lieu au Triad Theater de New York.