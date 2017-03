Joni Sledge, l'une des sœurs du hit disco "We Are Family", est morte à l'âge de 60 ans

La chanteuse américaine Joni Sledge est décédée à l'âge de 60 ans, ont annoncé ses proches samedi 12 mars. Elle était l'une des quatre sœurs qui interprétaient ensemble "We Are Family", l'un des plus grands succès disco. La chanteuse est décédée vendredi chez elle en Arizona, aux Etats-Unis, et la cause de sa mort n'est pas encore déterminée, a précisé son agent, Biff Warren.

"On t'aime, Joni"

"Elle nous manque et sa présence, son éclat et la sincérité avec laquelle elle aimait la vie nous manquent", a écrit sa famille dans un communiqué. Nile Rodgers, qui a co-écrit "We Are Family", a présenté ses condoléances sur Twitter : "Nous avons réalisé ensemble quelque chose de vraiment incroyable", a-t-il écrit. Le compte officiel des Sister Sledge a également rendu hommage à Joni Sledge avec une photo et les mots "On t'aime, Joni". Il ne comptait plus que trois sœurs depuis que l'une d'elles avait décidé de mener une carrière solo.

#RIPJoniSledge #WeAreFamily My heartfelt condolences to your family because they are my family too. We did something pretty amazing together https://t.co/2UPcaD1zUL — Nile Rodgers (@nilerodgers) 12 mars 2017