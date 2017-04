Inauguration de la Seine musicale et de son auditorium, "comme flottant au-dessus d'un bassin"

Elle a l'ambition de devenir l'un des nouveaux pôles culturels de la région parisienne. La Seine musicale, sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, ouvre officiellement ses portes au public samedi 22 avril avec un concert inaugural de l'Insula Orchestra.

Reportage de Jean-Baptiste Urbain à l'occasion de l'inauguration de la Seine musicale à l'île Seguin retour au direct00:00-00:00 audiovidéo

Vestige des usines Renault où des voitures sont sorties des chaînes jusqu'en 1992, le bâtiment massif en béton de 350 mètres de long est sorti de terre en cinq ans à peine. La construction, coiffée d'une sorte d'œuf géant en verre et sertie de croisillons de bois, est protégée par une immense voile en panneau voltaïque.

La métaphore marine est claire et revendiquée par Jean de Gastines, l'architecte du projet avec le Japonais Shigeru Ban. "La partie en pointe (de l'île) évoque forcément ce paquebot. Cette voile est aussi une évocation au côté marin de l'ensemble et cet auditorium est comme flottant au-dessus d'un bassin. C'est vraiment la proue d'un bateau pour nous", explique-t-il.

Deux salles pour évoquer deux ambiances

La Seine musicale abrite deux salles pour évoquer deux ambiances. D'abord la Grande Seine, type Zénith, avec 4 000 à 6 000 places pour des concerts pop, rock et de variété, étrennée vendredi 21 avril par Bob Dylan. Et puis en joyau, l'Auditorium en bois, d'une capacité de 1 150 places, où l'orchestre Insula Orchestra s'installe en résidence. "Tout est très blond, très doux. On se sent vraiment très zen. L'acoustique est brillante, très favorable pour les musiciens. Vraiment c'est une très très belle acoustique", se réjouit Laurence Equilbey, qui dirige l'Insula Orchestra, qui donnera son concert inaugural samedi soir.

Le concert d'inauguration de la Seine musicale est aussi à écouter en direct à partir de 20h sur France Musique et en vidéo sur francemusique.fr