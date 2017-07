Grâce à une intelligence artificielle, Muse crée un clip qui change tous les jours

Et si les machines remplaçaient les chanteurs ? Le groupe de rock britannique Muse a dévoilé, jeudi 6 juillet, un clip d'un nouveau genre pour la promotion de son single Dig Down. Dans ce montage mis à jour quotidiennement, disponible sur le site du groupe, la voix du chanteur Matthew Bellamy est mise en sourdine et remplacée par une succession rapide d'extraits d'émissions ou de journaux télévisés. A chaque parole du morceau correspond le même mot prononcé par une personnalité politique, sportive ou culturelle.

"En utilisant les dernières capacités en machine learning, un outil d'intelligence artificielle a été chargé de découper des milliers d’heures de vidéos correspondant aux paroles de Dig Down et de constituer une bibliothèque de clips, explique le groupe. Les clips sont ensuite assemblés grâce aux repères temporels de la chanson originale pour former une vidéo où chaque mot est prononcé par une personne différente."

Un casting prestigieux

Le 10 juillet, le casting du clip réunissait ainsi, bien malgré eux, des personnalités telles de Donald Trump, Barack Obama ou Hillary Clinton. La présidente du Front national, Marine Le Pen, y figurait aussi, avec un extrait d'entretien accordé en novembre 2016 à la BBC. Pas sûr qu'elle y soit toujours dans quelques heures...