Cinq choses que vous ignorez peut-être sur George Michael

Il s'en est allé le jour de Noël. Le chanteur britannique George Michael est mort à l'âge de 53 ans, dimanche 25 décembre. Icône pop des années 1980, il aura vendu plus de 100 millions de disques à travers le monde, dont 20 millions rien qu'avec son premier album solo, Faith, sorti en 1987. Si vous connaissez sans doute ses tubes les plus célèbres, vous ignorez peut-être ces cinq anecdotes compilées ci-dessous.

Il a fait la manche dans le métro

Dans une interview accordée à Paris Match en 1988, George Michael, fils d'une mère danseuse et d'un père restaurateur, revient sur ses débuts dans le métro londonien. George Michael raconte qu'il y interprétait des chansons de son groupe fétiche : Queen. "J'étais heureux ! Quand on a 16 ans, il se passe toujours quelque chose", dit-il alors à propos de ce début de carrière au milieu des voyageurs.

Il disait fumer 25 joints par jour

La vie de George Michael a été marquée par la consommation de drogue et d'alcool. En 2010, l'artiste britannique passe d'ailleurs quatre semaines en prison après avoir embouti, avec sa Range Rover, un magasin du nord de Londres, sous l'influence du cannabis et de médicaments.

Un an plus tôt, dans un entretien au quotidien britannique The Guardian (en anglais), George Michael déclare fumer, "dans les mauvais jours, autour de 25 joints". Le reste du temps ? "Entre 7 et 8 par jour." Le chanteur s'inquiétait d'ailleurs de l'impact que cela pouvait avoir sur sa voix.

Il a été payé deux millions d'euros par un oligarque russe pour un show

Pour la nuit du Nouvel An 2007, le chanteur britannique se produit à Moscou, rapporte le Daily Mail (en anglais). Il répond alors à l'invitation de l'oligarque russe Vladimir Potanin, ancien vice-Premier ministre de la Russie en 1996 et 1997. Montant du cachet glané par George Michael pour cette soirée privée : 1,7 million de livres, soit environ deux millions d'euros.

Son tube Last Christmas était sa dernière apparition filmée sans sa barbe

Non, George Michael n'a pas toujours porté une barbe impeccablement taillée. Le clip de Last Christmas, chanson de Noël du duo Wham !, dont il faisait partie dans les années 1980, est cependant la dernière appartition filmée de George Michael sans barbe, rapporte le site Songfacts.com. C'était en 1984.

Il a gagné près de 40 000 euros (pour la bonne cause) à un jeu télévisé

George Michael s'investissait beaucoup pour des œuvres caritatives. En 2003, il remporte 32 000 livres (environ 37 500 euros), lors de son apparition dans l'émission de télévision "Who Wants to Be A Millionaire", la version britannique de "Qui veut gagner des millions". Il est alors accompagné par le chanteur irlandais Ronan Keating. Après avoir franchi le deuxième palier à 32 000 livres, les deux chanteurs échouent à aller plus loin, buttant sur une question à propos d'une variété de piment.