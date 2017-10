Fats Domino, légende du rythm & blues et interprète de "Blueberry Hill", est mort à 89 ans

Il était une légende du rythm & blues, et a fait partie des pionniers du rock n' roll : l'américain Fats Domino est mort dans sa ville natale de la Nouvelle-Orléans à l'âge de 89 ans, a annoncé sa fille mercredi 25 octobre. Des morceaux au piano comme Blueberry Hill, Walking to New Orleans et Ain't That a Shame font partie de ses œuvres les plus célèbres.

Né à la Nouvelle-Orléans en 1928, Fats Domino a été l'un des premiers artistes de R&B à rencontrer un large succès, dans les années 50, y compris auprès d'un public blanc, explique la BBC.

Son premier single, "The Fat Man", est considérée par certains comme le premier morceau de rock & roll. Il est l'artiste de rock des années 50 à avoir vendu les plus de disques après Elvis Presley, qui parlait de lui comme une "grande influence".