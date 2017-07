Des parents accusent le chanteur américain R. Kelly d'avoir embrigadé leurs filles dans un mouvement sectaire

Des témoignages accablants. Le site BuzzFeed (en anglais) publie, lundi 17 juillet, un long article sur le chanteur américain R. Kelly, qui retiendrait des jeunes filles chez lui contre leur gré. L'enquête repose notamment sur des confidences de parents. Ces derniers, sans nouvelles de leurs filles depuis des mois, sont allés voir la police et ont porté plainte contre la star du R&B.

Interrogés par BuzzFeed, ils affirment que leurs filles font partie d'une secte mise en place par l'artiste. Au départ, elles seraient attirées par des promesses de carrières dans l'univers musical. Puis, elles seraient manipulées émotionnellement et sexuellement par le chanteur aujourd'hui âgé de 50 ans. Au moins six jeunes femmes seraient concernées.

"Je ne sais pas quoi faire !"

Une mère raconte par exemple sa dernière entrevue avec sa fille : "Elle avait l’air d’une prisonnière. C’était horrible. Je l’ai serré dans mes bras encore et encore, mais elle n’arrêtait pas de me dire qu’elle était amoureuse de R. Kelly et que c’était maintenant lui qui prenait soin d’elle. Je ne sais pas quoi faire."

BuzzFeed a également interrogé une ancienne proche du chanteur. Asante McGee raconte que les femmes qui vivent avec R. Kelly (et qu'il appelle ses "bébés") doivent l'appeler "papa". Elles doivent également lui demander sa permission pour quitter le studio de Chicago ou les chambres qu'il leur a louées près de sa demeure d'Atlanta. R. Kelly est la personne la plus agréable que vous avez envie de rencontrer. Mais Robert est le diable. Asante McGee à BuzzFeed Des accusations "diffamantes"

Ce n'est pas la première fois que le chanteur est mis en cause dans des scandales sexuels. Il s'était notamment marié en 1994 avec la chanteuse Aaliyah, morte en 2001 dans un crash d'avion. A l'époque, elle était âgée seulement 15 ans alors qu'il en avait 27. L'union a été ensuite annulée, car la jeune fille n'avait pas l'âge légal requis. En 1996, des images du chanteur en plein ébat avec une mineure avaient également été révélées.

Mais dans cette affaire, aucune des jeunes filles n'a pour le moment porté plainte. Et elles ont toutes plus de 21 ans, soit l'âge légal de faire ce qu'elles veulent. La police s'est rendue sur place, sans résultat. Interrogée par BuzzFeed, l'avocate de R. Kelly qualifie ces accusations de "diffamantes". "Je suppose que c'est le prix de la célébrité", ajoute-t-elle.