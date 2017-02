Des inédits de Bob Marley découverts quarante ans après

Les fans de Bob Marley vont être ravis. Des inédits de l'artiste ont été découverts quarante ans après dans le sous-sol d'un hôtel londonien, a rapporté le Guardian (en anglais), dimanche 5 février. L'hôtel en question, le Kensal Rise, se trouve au nord-ouest de Londres. Bob Marley et les Wailers y ont séjourné lors d'un séjour au Royaume-Uni.

Bandes nettoyées "centimètre par centimètre"

Dans le détail, treize bandes ont été découvertes. Parmi elles, dix ont pu être restaurées. Il s'agit d'enregistrements de concerts que l'artiste a donné à Londres et à Paris entre 1974 et 1978. Evidemment, on trouve des titres emblématiques comme No Woman No Cry, Jammin ou encore I Shot the Sheriff.

Le Guardian précise que la restaurations des bandes a coûté 25 000 livres (soit 29 000 euros). Les bandes ont été données par un ami à Joe Gatt, un homme d’affaires britannique. Il les a transmises au jazzman Louis Hoover, qui les a alors confié à Martin Nichols, un ingénieur du son. Et d'expliquer : "Elles étaient dans un état si déplorable qu’elles auraient dû être mises à la poubelle mais j’ai passé des heures à les nettoyer en enlevant les saletés centimètre par centimètre. […] Je suis agréablement surpris du résultat, elles sont maintenant au format digital avec une très bonne qualité de son."