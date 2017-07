VIDEO. 14-Juillet : la fanfare interarmées jouera des titres de Daft Punk

Get Lucky, Digital Love, ou encore Harder, better, faster, stronger. Les fans auront reconnu ces titres, parmi les plus gros succès de Daft Punk. La fanfare interarmées répétait, mercredi 12 juillet, sur les Champs-Elysées à Paris et ces titres modernes sont bien prévus au programme du concert de clôture du défilé du 14-Juillet.

"On se lance un défi, a expliqué l'adjudant David à BFM TV, metteur en scène de la cérémonie. On a envie de toucher la jeunesse, c'était le cahier des charges." "Il y a un défilé militaire, avec des marches militaires, mais pour la jeunesse, c'est plutôt Daft Punk, alors on joue Daft Punk !", poursuit-il. Certains des musiciens "ont été très dubitatifs", ajoute-t-il toutefois.

Cette année, c'est en outre une formation inédite qui jouera devant les présidents français et américain, dirigée par Jean-François Durand. "La crème de la crème de plusieurs formations réunie en un seul marching band, explique Pascal Doucet-Bon, sur son blog Editions spéciales. Les instrumentistes viennent de la garde républicaine, de la musique de l'air, des sapeurs pompiers, de la musique de la flotte, de la légion étrangère, des troupes de marine, des parachutistes."