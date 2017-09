VIDEO. Mécène, compagnon d'Yves Saint Laurent, militant... Les cinq vies de Pierre Bergé

Il est passé de la littérature à la mode, des œuvres d'art à la presse. Pierre Bergé est mort à l'âge de 86 ans, vendredi 8 septembre. Il était tout particulièrement connu pour avoir partagé la vie du couturier Yves Saint Laurent, jusqu'à sa mort en 2008. Mais ce n'est pas là la seule facette de la vie de l'homme. Au fil de sa carrière, Pierre Bergé s'est engagé sur de nombreux chemins.

"Pierre Bergé était tout cela à la fois"

En plus d'avoir cofondé et dirigé pendant quarante ans la maison de couture Yves Saint Laurent, l'homme a occupé le poste de président du conseil de surveillance du groupe de presse Le Monde, d'ancien président de l'Opéra de Paris ou encore de président de Sidaction. Il a également soutenu plusieurs hommes et femmes politiques, dont l'ancien président socialiste François Mitterrand.

"Fabuleux mécène, philanthrope, esthète insatiable, génial entrepreneur, homme de culture et de toutes les passions, Pierre Bergé était tout cela à la fois, mais plus encore, il incarnait un humaniste qui plaçait la destinée des hommes au-dessus de toutes les autres valeurs", a résumé l'ancien ministre de la Culture Jack Lang.