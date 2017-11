"C'était un vrai artiste, en même temps qu'un authentique artisan" : Jack Lang rend hommage au couturier Azzedine Alaïa

Le couturier d'origine tunisienne Azzedine Alaïa, grande figure de la mode parisienne, est mort samedi 18 novembre à l'âge 77 ans, a annoncé la Fédération de la Haute couture et de la Mode, confirmant une information du Point. "Nous l'aimions beaucoup ma femme et moi-même. Il était un ami. Je n'arrive même pas à parler de lui au passé", a réagi sur franceinfo Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe (IMA) et ancien ministre de la Culture.

Artiste et inventeur passionné

L'ancien ministre de la Culture a salué "un vrai artiste, en même temps qu'un authentique artisan". "Il conduisait les choses à la perfection, il aimait lui-même, non seulement dessiner, découper (…). Il m'est arrivé de le voir dans son atelier, de le voir repasser, recoudre à l'ancienne", se souvient Jack Lang. "C'est un type de styliste qu'on ne rencontre plus. Il avait cet art incroyable de sculpter les corps des femmes, a-t-il ajouté. Toutes les plus belles stars, les plus beaux mannequins étaient par lui passionnément habillés".

"Grand timide au sourire radieux et généreux, Azzedine Alaïa continuera à nous faire rêver, à nous émerveiller. Sa mode est intemporelle et immortelle. Son empreinte et son talent inspireront encore longtemps", a également réagi Jack Lang sur son compte twitter.