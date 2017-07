Plusieurs tableaux du musée du Louvre ont été légèrement abîmés pendant les orages

Les orages qui ont balayé Paris dans la nuit du 9 au 10 juillet ont fait des dégâts jusque dans le musée du Louvre. Jeudi 13 juillet, le musée a annoncé que des coulures d’eau avaient été observées sur le vernis de deux des Quatre Saisons de Nicolas Poussin (Le Printemps et L’Automne) et une œuvre de Jean-François de Troy, Le Triomphe de Mardochée. Ces peintures ont été immédiatement mises en réserve et le musée attend le rapport des restaurateurs sur la situation précise des œuvres.

Des travaux en raison des intempéries

D'autres œuvres ont aussi été déplacées. "En raison de traces d’eau sur les murs dans les salles de peintures françaises du XVIIe siècle au 2e étage de l’aile Sully, il a été procédé à l’évacuation préventive de trois tableaux de Georges de La Tour et d’Eustache Le Sueur", précise le musée.

Des travaux étaient aussi en cours, jeudi, dans plusieurs salles du musée, dont l’entresol de l’aile Denon, le 1er étage de l’aile Sully et le 2e étage de la cour carrée, à la suite des dégradations causées par les intempéries.