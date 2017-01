VIDEO. Nuit de la lecture : près de 20 000 bibliothèques et librairies ont joué le jeu

Hier soir, samedi 14 janvier, en Haute-Vienne, c'était soirée pyjama dans une médiathèque. Pour la Nuit de la lecture, les enfants ont eu le droit de venir avec leur doudou. Au programme, des histoires sur les doudous et le rituel du coucher, de quoi glisser doucement au pays des rêves.

16 000 bibliothèques

"C'est une très belle initiative", témoigne une femme. Les plus grands aussi ont joué les couche-tard. Au programme pour certains, musique et lecture de Boris Vian. Et le public se laisse emporter. "Ça permet de rappeler qu'il est important de prendre du temps pour lire. C'est aussi l'occasion de la convivialité", raconte une autre femme. Plus de 16 000 bibliothèques ont fait nuit blanche, une première édition qui a rencontré son public.