VIDEO. D'apprentie sorcière à militante féministe, la métamorphose d'Emma Watson

Lorsqu'elle s'est fait connaître, à l'âge de 11 ans, elle jouait une apprentie sorcière première de la classe un brin agaçante. Seize ans après la sortie du premier volet de la saga Harry Potter, Emma Watson a bien changé. L'actrice britannique de bientôt 27 ans est à l'affiche du film La Belle et la Bête, qui sort sur grand écran mercredi 22 mars. Franceinfo en profite pour revenir sur le parcours de l'interprète d'Hermione Granger.

Actrice, étudiante et féministe

Après Harry Potter, Emma Watson s'est faite discrète sur grand écran. Adolescente braqueuse dans The Bling Ring, prisonnière d'une secte dans Colonia... L'actrice a même joué son propre rôle dans la comédie sur la fin du monde, C'est la fin. Entre un tournage et quelques séances photos pour Lancôme, dont elle est l'égérie depuis 2011, Emma Watson a également trouvé le temps d'obtenir un diplôme de la prestigieuse université américaine Brown.

Mais la Britannique est aujourd'hui surtout connue pour son engagement féministe. Devenue ambassadrice de bonne volonté de l'ONU Femmes, elle a délivré un discours vibrant sur l'égalité des genres face aux Nations Unies, en septembre 2014, rappelle le Huffington Post. "Vous devez vous demander : 'qui est cette fille qui sort d'un Harry Potter ? Qu'est-ce qu'elle fait à l'ONU ?'. Je me suis posé la même question, a-t-elle déclaré à la tribune de l'ONU. Tout ce que je sais, c'est que ce problème d'égalité des sexes me concerne et que je veux pouvoir améliorer les choses."