Le comédien Robert Hirsch, figure du théâtre français, est mort à l'âge de 92 ans

Le comédien Robert Hirsch est mort à l'âge de 92 ans, a annoncé, jeudi 16 novembre, le producteur de ses pièces, Francis Nani, directeur du théâtre du Palais-Royal. Figure du théâtre français, il était sociétaire honoraire de la Comédie-Française. Il a reçu à deux reprises un Molière du meilleur comédien, pour ses rôles dans Le Bel Air de Londres en 1999 et dans Le Gardien en 2007. Il a aussi obtenu un Molière du meilleur comédien d'un spectacle de théâtre privé pour Le Père en 2014. Il est également apparu au cinéma dans une vingtaine de films.

Le théâtre pour "religion"

Le comédien, qui disait ne jamais vouloir prendre sa retraite et avoir le théâtre pour "religion", était encore à l'affiche ces dernières années de pièces à succès comme Le Père de Florian Zeller, après 65 ans de carrière dont un quart à la Comédie-Française. "Je ne vis que pour le théâtre", déclarait-il en 2016 sur le plateau de France 2.

Le comédien devait à sa formation de danseur une exceptionnelle présence sur scène et une agilité qui ne l'aura quitté que dans les toutes dernières années. Il était hospitalisé depuis 48 heures après une chute à son domicile et son coeur "fragile, a probablement lâché", a indiqué Jeoffrey Bourdenet, comédien et metteur en scène, qui était à ses côtés.