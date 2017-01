Le chanteur Renaud est le champion 2016 des ventes d'albums en France

"Toujours vivant, rassurez-vous." Renaud ne croyait pas si bien dire, dans son dernier album. Le voici champion 2016 des ventes de disques en France, annonce le Snep, principal syndicat des producteurs de musique, jeudi 5 janvier. Nouveauté cette année, le classement prend en compte les écoutes en streaming. Avec plus de 730 000 ventes d'albums ou équivalent-ventes, le chanteur au bandana devance Céline Dion, deuxième avec Encore un soir.

Les enfants de Kids United placent respectivement Un monde meilleur et Tout le bonheur du monde aux troisième et quatrième places, tandis que M. Pokora se classe cinquième avec My Way, un album de reprises de Claude François. Les chiffres de ventes des quatre autres membres du top 5 n'ont pas été dévoilés. Au total, 18 des 20 meilleures ventes ou équivalent-ventes de ce classement concernent des artistes produits en France.

Une explosion des écoutes en streaming