Le chanteur américain de jazz Al Jarreau est mort à l'âge de 76 ans

Le chanteur américain de jazz Al Jarreau est mort à Los Angeles (Etats-Unis), à l'âge de 76 ans, annonce son manager, sur son site internet, dimanche 12 février. Le vocaliste virtuose a été hospitalisé à Los Angeles pour "épuisement", mercredi. L'artiste avait annulé ses tournées dans la foulée.

"Al Jarreau, né Alwyn Lopez Jarreau le 12 mars 1940 à Milwaukee, dans le Kentucky, c'est plus d'un demi-siècle de carrière, de virtuosité vocale, de fantaisie éblouissante et de rayonnement, sans frontières musicales, au service du jazz, de la soum, du funk, de la pop, mais aussi de la musique brésilienne", précise Culturebox.

Il est connu du grand public pour des tubes comme Boogie Down, Mornin jazz, son adaptation du Take Five du Dave Brubeck Quartet.

Sur Twitter, de nombreux internautes lui rendent hommage.

#aljarreau :( :( une voix qui s'éteint c du bonheur en moins... R.I.P. man ... — eric champion (@ericchampion2) 12 février 2017