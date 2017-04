VIDEO. "On ne se cache plus" : Lady Gaga se confie et discute de santé mentale avec le prince William

Lady Gaga et le prince William s'engagent ensemble. Le duc de Cambridge et la diva de la pop ont échangé par écran interposé sur le thème de la santé mentale : lui, depuis son bureau londonien, elle, dans sa cuisine à Hollywood. La séquence a été diffusée, mardi 18 avril, par Heads Together, l'association lancée en 2016 par la famille royale, qui milite pour sensibiliser l'opinion publique aux maladies mentales.

"[Les victimes] ne se cachent plus, [elles] commencent à parler. Et c’est ce qu’[elles] doivent faire", explique Lady Gaga au cours de la discussion. "Il est temps que chacun prenne la parole et se sente normal à propos de sa santé mentale, c’est la même chose que la santé physique", renchérit le prince William.

Lady Gaga s'était confiée en décembre

Lady Gaga est elle-même concernée par la question. La chanteuse a révélé, en décembre dernier, être victime de stress post-traumatique à la suite d'un viol durant son adolescence. "Ça m’a rendue très nerveuse au début, explique-t-elle au prince William. Me réveiller chaque jour en me sentant triste et monter sur scène était quelque chose de difficile à décrire. Même si c’était dur, c’était la meilleure chose qui pouvait arriver. C’était une manière de dire ‘c’est une partie de moi, tout va bien’."