L'homme d'affaires Pierre Bergé est mort, vendredi 8 septembre, à l'âge de 86 ans, à Saint-Rémy-de-Provence, annonce sa fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent. Né en novembre 1930 sur l'île d'Oléron (Charente-Maritime), Pierre Bergé a été le compagnon d'Yves Saint Laurent, rencontré en 1958, et qu'il a aidé à fonder sa maison de couture. Il était président de la fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, chargée de veiller au respect de l'œuvre de son ancien compagnon.

Cofondateur du Sidaction et soutien du PS

Militant en faveur des droits des homosexuels, Pierre Bergé s'est également engagé dans la lutte contre le sida et a cofondé, en 1994, avec Line Renaud, l'association Sidaction, dont il était président. Depuis 2010, il était co-propriétaire du quotidien Le Monde avec Xavier Niel et Matthieu Pigasse. L'homme d'affaires a également fondé le Courrier international en 1990 et le magazine Têtu en 1995.

Pierre Bergé était réputé comme étant proche du Parti socialiste, qu'il soutenait financièrement. Il s'était marié en mars 2017 avec le paysagiste américain Madison Cox, vice-président de la Fondation Bergé - Yves Saint Laurent.