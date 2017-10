VIDEO. On a testé le nouveau Tamagotchi (et il a enfin survécu)

Cela rappelle des souvenirs. Le Tamagotchi, petite créature virtuelle, a fait son retour dans les magasins, 20 ans après son apparition. Vendu à plus de 76 millions d'exemplaires à travers le monde depuis sa sortie en 1996, l'animal numérique est à nouveau commercialisé depuis le 25 octobre. Dans un communiqué qui a fait polémique, le fabricant Bandai dit s'adresser aux "mamans Millenials", terme marketing désignant les jeunes adultes du début du XXIe siècle.

Repas, toilette et friandises

Cette dernière génération de Tamagotchi, déjà disponible au Japon depuis le mois de mai, est légèrement plus petite que la précédente. Mais elle repose sur le même principe : un jouet en forme d'œuf doté d'un écran sur lequel s'affichent l'animal dont il faut s'occuper. Pour que la créature virtuelle se développe et vive le plus longtemps possible, il lui faut une attention de tous les instants. Nourriture, toilette et friandises : franceinfo a voulu tester cette nouvelle version et a pris soin de son petit œuf pendant quelques jours. Le verdict en vidéo.