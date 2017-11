Jeux vidéo : le rétro-gaming est à la mode

Quand des adolescents découvrent Pong, c'est un choc générationnel. Le célèbre jeu vidéo a été créé il y a plus de 40 ans, et son design peut aujourd'hui être qualifié de rudimentaire. Après 15 minutes de jeu, les jeunes testeurs reconnaissent que Pong "est bien mais un peu démodé". Et quand ils découvrent la Game Boy, arrivée en France en 1990, ils doivent s'adapter au petit écran, peu de touches.

Sauver un patrimoine

Les anciens jeux ont la cote, c'est ce qu'on appelle le rétro-gaming. Les trentenaires redécouvrent ainsi leurs loisirs d'autrefois. Pour Daouda, les gens de sa génération sont peut-être "lassés des jeux actuels, ils ont envie de retrouver la simplicité du jeu vidéo". Il y a donc une certaine nostalgie, mais aussi la volonté de conserver un patrimoine, comme l'explique Benoît Morel, en charge des activités éducatives à la ville de Beauvais (Oise). "Les machines commencent à se raréfier. [...] Je pense qu'on s'est rendu compte que si on ne commençait pas maintenant à les mettre de côté, les archiver, les sauver, elles risquaient peut-être de disparaître".

