Dans le jeu vidéo "South Park", plus le personnage à la peau foncée, plus la difficulté augmente

Les Blancs et les Noirs ne partent pas avec les mêmes chances dans South Park : L'Annale du Destin, le prochain jeu vidéo tout droit sorti de l'univers de la célèbre série animée du même nom. En alignant la difficulté sur la couleur de peau du personnage incarné par le joueur, le jeu parvient, de façon provocante et humoristique, à évoquer les inégalités raciales.

Ecrit par Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de South Park, ce jeu édité par le groupe français Ubisoft sera disponible sur PS4, Xbox One et PC à partir du 17 octobre.

Une couleur qui "influencera tous les autres aspects de ta vie"

Tout commence pourtant normalement avec la création de l'avatar qu'incarnera le joueur. Comme le montrent les journalistes du site spécialisé Eurogamer, qui ont filmé leur découverte de l'objet tant attendu, il est possible de choisir parmi une quantité de coupe de cheveux, de looks, de pilosités ou de style de maquillages. Drôle, mais plutôt classique pour les irrévérencieux créateurs de South Park.

Là ou le jeu étonne, c'est qu'il indexe la couleur de la peau sur la difficulté. C'est Cartman, personnage sarcastique et cruel dans la série qui prévient : "Ne t'inquiète pas, cela n'influencera pas les combats. Ca influencera seulement tous les autres aspects de ta vie".

L'usage de cette option correspond bien au ton de la série. Au cours de ses 20 saisons, elle a souvent pris position, en maniant l'ironie et la parodie, sur des sujets de société très sérieux, comme les inégalités raciales, l'homosexualité, l'identité de genre, la religion, l'influence des réseaux sociaux ou encore la politique.