Jeanne Moreau, disparition d\'une icône

Sa vie fut un tourbillon. Elle a tourné plus de 150 films, a joué au théâtre, à la télévision, elle a aussi enregistré des disques. Actrice, réalisatrice, Jeanne Moreau a marqué à jamais le cinéma français. Elle a travaillé avec les plus grands, François Truffaut, Louis Malle, Orson Welles et tant d'autres.

Remarquée au festival d'Avignon

Née en 1928, très jeune, elle devient comédienne, à l'insu de ses parents. Elle fait un bref passage à la compagnie française. Dans les années 50, elle se fait remarquer au festival d'Avignon avec Jean Vilar et Gérard Philipe. Exigeante, elle mène sa carrière tambour battant. Elle fut parmi les meilleurs.

Elle sera présidente du jury du festival de Cannes à deux reprises et récompensée du prix d'interprétation féminine en 1962. En 1992, elle reçoit un César, après un Molière en 1986. L'actrice a été la première femme élue à l'Académie des Beaux-arts en 2000. Saluée partout dans le monde, elle reçoit un Oscar d'honneur en 1998.