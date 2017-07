Une ville éphémère et en carton : le festival Paris l'été vous invite à un grand jeu de construction

Paris l'été, c'est des Parisiens en mal de vacances et des touristes, mais c'est aussi le nom d'un festival, anciennement Paris quartier d'été. Jusqu'au 5 août, une vingtaine de spectacles et d'animations sont proposés à travers la capitale. On y retrouve de la danse, du théâtre, de la musique ou des arts du cirque. À La Villette, les visiteurs sont même invités à participer à la construction d'une ville éphémère en carton.

C'est l'idée du plasticien Olivier Grossetête. Il l'a d'ailleurs déjà fait un peu partout dans le monde, à Villeurbanne, près de Lyon ou à Taïwan par exemple. "On essaie de construire la même tour en carton qu'à Taïwan. Elle a de très gros dévers. Là-bas, au bout d'un moment, le poids a commencé à effondrer le bâtiment et il est tombé. Mais c'était beau et on l'a laissé comme ça."

Une tour en carton de 16 mètres de haut

Pour Olivier Grossetête, diriger la construction d'un quartier de carton à Paris est une première. Il a choisi de reproduire ses façades hausmanniennes, son Arc de triomphe et ses tours modernes, l'une d'elle doit même atteindre 16 mètres de haut.

A La Villette, les enfants des centres aérés sont ravis, comme les retraités. Même les adolescents sont conquis, comme Vanessa. Elle vient du XIXe arrondissement de Paris : "On construit le haut d'un immeuble. Après, il faudra l'emboîter. C'est très divertissant, c'est super pour les enfants notamment parce que ça rappelle un peu les jeux de constructions de notre enfance".

Cela permet d'avoir une réflexion sur l'urbanisme à l'échelle humaine. Dès que les gens construisent ensemble, c'est génial Olivier Grossetête, plasticien franceinfo

Olivier Grossetête et ses bâtisseurs ont besoin de main et de bras. Et quand tout sera fini, la ville éphémère deviendra un défouloir. Il faudra la détruire en sautant sur les cartons. Avant de les envoyer au recyclage.