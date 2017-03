La photo de Claudia Cardinale retouchée sur l'affiche du festival de Cannes : l'actrice dénonce une "fausse polémique"

L'affiche officielle du 70e festival de Cannes avec Claudia Cardinale, dévoilée mercredi 29 mars, a donné lieu à une polémique dénonçant des retouches numériques pour amincir l'actrice italienne. Plusieurs médias, associations féministes et internautes ont pointé ces retouches, effectuée à partir d'une photo de l'actrice prise au début des années 1960.

Vous la reconnaissez ?

C'est Claudia Cardinale sur la très belle affiche du 70eme festival de Cannes. pic.twitter.com/t1GN728R7G — Dominique Mari (@dommmari) 29 mars 2017

"Aucune atteinte au corps de la femme"

Dans un communiqué publié mercredi soir, Claudia Cardinale dénonce une "fausse polémique" : "Il s'agit d'une affiche, qui au-delà de me représenter, représente une danse, un envol", explique-t-elle. "Cette image a été retouchée pour accentuer cet effet de légèreté et me transpose dans un personnage rêvé ; c'est une sublimation."

#Cannes2017 : le communiqué intégral de Claudia Cardinale transmis à l'#AFP pic.twitter.com/UpNhsgFri1 — AFP Cannes (@AFPCannes) 29 mars 2017

L'association Osez le féminisme ! a notamment estimé que "vouloir lui retirer des kilos" était "scandaleux". Or, selon Claudia Cardinale, "le souci de réalisme n'a pas lieu d'être ici, et, féministe convaincue, je n'y vois aucune atteinte au corps de la femme".

"Ce n'est que du cinéma, ne l'oublions pas", conclut l'actrice. De son côté, Thierry Frémaux, délégué général du festival de Cannes, a regretté une "polémique ridicule".