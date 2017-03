DIRECT. L'artiste Abraham Poincheval couve des œufs au palais de Tokyo : regardez sa performance

Abraham Poincheval a eu à peine quelques semaines pour retrouver ses esprits après sa dernière performance. Il a entamé, mercredi 29 mars, au Palais de Tokyo à Paris, "son premier travail avec du vivant". Il va couver une dizaines d'oeufs de poule, pendant vingt-six jours impassible, sous une épaisse cape.

Deux semaines dans un ours naturalisé

L'artiste est déjà resté "empierré" pendant une semaine dans un rocher au Palais de Tokyo. Il en est sorti le 1er mars dernier. Habitué des performances extrêmes, l'artiste français de 44 ans s'était alors lentement extirpé de son réduit, en forme d'homme assis, avant de gagner, la démarche vacillante, une chaise apportée par ses assistants, devant une forêt de caméras et d'appareils photo.

Le performeur a également déjà passé huit jours dans un trou sous une pierre d'une tonne et deux semaines à l'intérieur d'un ours naturalisé. Il a aussi vécu une semaine sur une plate-forme à 20 mètres au-dessus du sol devant la Gare de Lyon, traversé les Alpes-de-Haute-Provence en poussant un cylindre qui était à la fois un abri et un appareil photo, et séjourné à bord d'une bouteille géante (6 mètres de long) en remontant le Rhône.