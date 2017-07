"Confederate", la nouvelle série des créateurs de "Game of Thrones", s'attire déjà les critiques des internautes

Ils se préparent déjà à tourner la page. Les créateurs de Game of Thrones, dont la diffusion de la septième saison vient de débuter, ont déjà en tête une nouvelle série, a annoncé la chaîne américaine HBO, mercredi 19 juillet. David Benioff and D. B. Weiss se consacrent actuellement à l'écriture de Confederate, une dystopie qui s'intéresse aux conséquences de la guerre de Sécession.

Le scénario met en scène une autre réalité, dans laquelle les Etats sudistes ont gagné la guerre, réussissant à faire sécession avec les Etats abolitionnistes du Nord. Ces Etats du Sud créent un nouveau pays, où l'esclavage est légal et organisé. "La série explorera les différents points de vue de combattants de la liberté, de chasseurs d'esclaves, de politiciens, de journalistes et d'abolitionnistes des deux côtés de la ligne de démarcation", précise HBO dans un communiqué.

"Des images nuisibles"

Mais aussitôt l'annonce faite, une vague de critiques a déferlé sur les réseaux sociaux. Certains estiment que le concept de la série "n'est pas une bonne idée". "Même si Confederate est une critique du racisme de nos jours, avons-nous vraiment besoin d'une nouvelle série sur la souffrance des personnes de couleur, écrite par des hommes blancs ?" écrit un internaute.

Confidential to HBO: Nobody on here thinks #Confederate is a good idea. — David M. Perry (@Lollardfish) 19 juillet 2017

Like even if Confederate is critical of current day racism, do we need another series about the suffering of POC, written by white men? — peat ape (@kamilumin) 19 juillet 2017

Une autre téléspectatrice s'inquiète de la mauvaise influence de la série : " La fanbase pour la nouvelle série de HBO, Confederate, va être tragique. Pouvez-vous imaginer toutes les images nuisibles que cela va entraîner ?"

The fandom for the new #HBO show #Confederate is gonna be Tragic. Can you imagine how much harmful imagery they're gonna produce? pic.twitter.com/P9xbxfQQtv — Zora Neale Hustlin' (@MarsinCharge) 19 juillet 2017

Pour se faire un avis, il faudra encore un peu de patience, puisque HBO n'a pas voulu communiquer plus de détails sur le casting de la série ou sur une éventuelle date de diffusion.