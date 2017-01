VIDEO. Des stars, de la danse et de l'humour : l'intro géniale de Jimmy Fallon pour les Golden Globes

Un show comme seul Jimmy Fallon sait les concocter. Le maître de cérémonie des 74e Golden Globes a réuni une ribambelle de stars pour son sketch d'ouverture, le 8 janvier 2017 au Beverly Hilton de Beverly Hills (Etats-Unis).

Nicole Kidman, Sarah Paulson, John Travolta

L'animateur du "Tonight Show", qui succédait à Ricky Gervais a rejoué plusieurs scènes du film musical La La Land de Damien Chazelle avec Ryan Gosling et Emma Stone, grand gagnant de cette cérémonie avec sept trophées pour sept nominations, devenant ainsi le long-métrage le plus récompensé de l'histoire des Golden Globes.



Dans un plan-séquence, l'animateur danse avec Nicole Kidman, Sarah Paulson, John Travolta, Rami Malek (Mr Robot), Kit Harington (Game of Thrones) ou encore les enfants de Stranger Things. Jimmy Fallon retrouve ensuite Ryan Reynolds pour une parodie d'une scène de Hot Shot, avant de s'envoler pour un slow tout en sensualité avec son complice Justin Timberlake. Du grand Jimmy Fallon.